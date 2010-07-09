На Івано-Франківщині постраждало 133 населених пункти

У 14 районах Івано-Франківської області внаслідок підтоплення постраждало 133 населених пункти, з них повністю або частково підтоплено 85 населених пунктів, у тому числі – Івано-Франківськ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Долинському, Калуському, Коломийському, Косовському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому, Тлумацькому районах та Яремчанській міськраді підтоплено 623 житлових будинки, 674 підвальних приміщення, 2 тис. 30 дворогосподарств, 2 тис. 287 присадибних ділянок, 1 тис. 64 криниці та 349,3 га сільгоспугідь. Також підтоплено Центральну міську клінічну лікарню Івано-Франківська.

Відключено від електропостачання 31 населений пункт та газопостачання у 5 населених пунктах.

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, відсутнє транспортне сполучення з 39 населеними пунктами, зруйновано один міст (на автодорозі Галич-Цвітова у с. Мошківці), пошкоджено 16 мостів, зруйновано 4,4 км та пошкоджено 12,6 км дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення.

Підрозділами МНС врятовано двох людей, евакуйовано 217, вилучено з води три автомобіля.

Для забезпечення потреб населення постраждалих районів області у питній воді та продуктів харчування готові до залучення 6 одиниць техніки високої прохідності від ГУ МНС в Івано-Франківській області.

До ліквідації наслідків стихії залучено 1 тис. 495 чоловік та 281 одиницю техніки.

У зоні надзвичайної ситуації в цілодобовому режимі працює оперативна група МНС.