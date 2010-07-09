«Вінницямолоко» ліквідувало три свої філіали

ВАТ «Вінняцямолоко» ліквідувало три своїх філіали у Вінницькій області.

Про це сказано в повідомленні, обнародуваному на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Акціонери вирішили ліквідувати "Липовецький молокозавод" (Липовец), "Немирівський молокозавод" (Немирів) і "Мурованокурилівецький молокозавод" (Муровані Курилівці).

Усі 3 філіали виконували функції приймальних молочних пунктів.

Рішення про ліквідацію філіалів ухвалене у зв`язку з тим, що вказані структурні підрозділи фактично припинили здійснення господарської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, «Вінницямолоко» у 2009 році збільшило збитки на 20,63% або на 1,324 млн. грн., у порівнянні з 2008 роком - до 7,743 млн. грн. Чистий дохід "Вінницямолоко" скоротився на 76,87% або на 51,928 млн. грн., в порівнянні з 2008 роком – до 15,625 млн. грн.

Довідка УНІАН. "Вінницямолоко" зареєстроване у формі відкритого акціонерного товариства, займається заготівлею, переробкою молока і виробництвом продукції з цілісного молока.