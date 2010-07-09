Аграрії Вінниччини почали збір ранніх зернових

Вінниця. Аграрії Вінницької області узялися до збирання зернових ранньої групи.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, сільгосппідприємства усіх районів області розпочали збирання озимого рапсу і озимого ячменю, вже обмолочено 28 тис. га.

В управлінні також розповіли, що аграрії південних районів Вінницької області починають збирання озимої пшениці.

Всього обмолочене 4,5% запланованих площ. До збирання зернових залучено 536 комбайнів.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області прогнозують отримати близько 3 млн. тон зернових. Посівна площа в 2010 році по області складає 1 млн. 539 тис. га, або на 14 тис. га більше, ніж у 2009 році.

Усього на території Вінницької області близько 2 млн. га сільгоспземель.