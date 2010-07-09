Чернігівщина знизить цього року валовий збір зерна

Чернігів. Аграрії Чернігівської області цього року з об`єктивних причин можуть отримати менший валовий збір зерна, ніж минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Через несприятливі умови в зимовий період на Чернігівщині, як і в цілому в Україні, загинуло 15,2% озимих культур. Незважаючи на пересівання іншими культурами, повністю надолужити втрачені площі не вдалося. Тому загальна посівна площа під зерновими і зернобобовими культурами нинішнього урожаю в регіоні складає 629,9 тисяч гектарів, що на 4,2% менше від торішньої.

Крім того, вегетація зернових культур проходила і проходить в умовах браку вологи. За даними Чернігівського обласного центру гідрометеорології, упродовж другої половини червня на більшій частині території області запаси продуктивної вологи в орному шарі грунту були недостатніми. У багатьох південних районах дощів не було більше місяця, а у Варвинському районі - 89 днів. Це теж позначиться на врожайності зернових.

З урахуванням цих чинників експерти вважають, що нинішній урожай зернових і зернобобових культур на Чернігівщині, за попередніми прогнозами, складе близько 1 мільйона 850 тисяч тон зерна.

За даними статистики, упродовж останніх п`яти років хлібороби Чернігівської області мали такі показники валового збору зернових і зернобобових культур: 2005 рік - 1 млн. 594 тис. тон зерна, 2006 рік - 1 млн. 296 тис. тон, 2007 рік - 1 млн. 650 тис. тон, 2008 рік - 2 млн. 162 тис. тон, 2009 рік - 2 млн. 49 тис. тон зерна.