Центральна частина Азербайджану потерпає від нашестя сарани

Міністерство екології і природних ресурсів Азербайджану перейшло на надзвичайний режим роботи через нашестя сарани в центральній частині республіки, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на прес-службу відомства.

Колонії мароканської і азіатської сарани знищили зелені частини дерев і кущів на 25 гектарах придорожніх штучних насаджень уздовж автодороги Навоі-Гаджигабул (приблизно на 100 кілометрів на захід від Баку) в Азербайджані. "Незважаючи на вжиті відповідними службами міністерства і місцевих структур заходи, що включають, зокрема, застосування ліків, добрив, додаткові посадки і зрошування, впоратися з ситуацією доки не вдалося, і департамент розвитку лісів (міністерства - ред.) перейшов на надзвичайний режим роботи", - сказано у повідомленні. У ньому також зазначено, що прийнято рішення про боротьбу з сараною методами хімічного захисту.