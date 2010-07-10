Завтра очікуються дощі та грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, у південних та західних областях місцями сильні дощі, в окремих районах град, при грозах шквали 19-24 м/с, лише вдень у північних областях без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°, вдень 27-32°, у східній частині 34-39°.

У Київській області у неділю вночі та вранці очікуються короткочасні дощі, грози, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі близько 20°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 24°.