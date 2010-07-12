ООН відкрила доступ до банку даних з продовольчої ситуації
09:00, 12 липня 2010Агро
0
"ФАОСТАТ є потужним інструментом"
Продовольча й сільськогосподарська організація ООН (ФАО) відкрила вільний доступ до електронного банку даних щодо продовольчої ситуації в світі, передає ІТАР-ТАСС.
«Ми дуже зацікавлені в тому, щоб економісти й політики в країнах, що розвиваються, які в цьому інструменті мають потребу більшою мірою, змогли безперешкодно користуватися необхідними даними», – заявив помічник гендиректора ФАО з економічного й соціального розвитку Хафез ГАНЕМ.
«ФАОСТАТ є потужним інструментом, який можна використовувати не лише, щоб виділити країни, де існують проблеми голоду, але й краще зрозуміти причини його виникнення та способи боротьби з ним», – зазначив Петро ДЖЕННАРІ, директор відділу статистики ФАО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter