ООН відкрила доступ до банку даних з продовольчої ситуації

Продовольча й сільськогосподарська організація ООН (ФАО) відкрила вільний доступ до електронного банку даних щодо продовольчої ситуації в світі, передає ІТАР-ТАСС.

«Ми дуже зацікавлені в тому, щоб економісти й політики в країнах, що розвиваються, які в цьому інструменті мають потребу більшою мірою, змогли безперешкодно користуватися необхідними даними», – заявив помічник гендиректора ФАО з економічного й соціального розвитку Хафез ГАНЕМ.

«ФАОСТАТ є потужним інструментом, який можна використовувати не лише, щоб виділити країни, де існують проблеми голоду, але й краще зрозуміти причини його виникнення та способи боротьби з ним», – зазначив Петро ДЖЕННАРІ, директор відділу статистики ФАО.