У Херсонській області виробництво яєць збільшилося

У Херсонській області у І півріччі поточного року виробництво яєць від птиці усіх видів в усіх категоріях господарств збільшилося на 16,8% (36,3 млн. шт.) порівняно з даними за аналогічний період 2009 р., - до 251,9 млн. шт.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, сільгосппідприємства області отримали 126,7 млн. шт. курячих яєць, що на 28,8 млн. шт. (29,5%) більше, ніж за відповідний період минулого року.

На 1 липня в усіх категоріях господарств налічували 7,052 млн. голів птиці, що на 1,176 млн. голів (на 20%) більше від відповідного торішнього періоду.

Поголів'я птиці (включаючи молодняк) у сільгосппідприємствах складає 1,677 млн. голів, що порівняно з показником на 1 липня минулого року більше на 538,5 тис. голів (на 47,3%).