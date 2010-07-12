У Херсонській області виплата дотацій у тваринництві подвоїлася

У Херсонській області в І півріччі поточного року порівняно з даними за аналогічний період 2009 р. виплата державних дотацій підприємствам тваринництва збільшилася в середньому у понад 2 рази.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, зокрема, переробні підприємства на виплату дотацій у першому півріччі за худобу і птицю (у живій вазі) нарахували 0,147 млн. грн. (у 2,4 раза більше, ніж у першому півріччі 2009 р.), за молоко 34,21 млн. грн. (у 1,7 раза більше).

При цьому рівень сплати нарахованих сум за худобу і птицю складав 97%, за молоко - 95,3%.