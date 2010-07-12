АМК у Хмельницкій області оштрафував два молокозаводи

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету оштрафувало ДП "Старокостянтинівський молочний завод" ЗАТ "УКРПРОДУКТГРУП" та ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза" у цілому на 15 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласного відділення АМК.

Як показало розслідування, суб'єкти господарювання без об'єктивних причин одночасно встановили на однаковому рівні закупівельні ціни на молоко, що призвело до обмеження вибору підприємців, які здають молоко.