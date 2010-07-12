В Азовському морі проводять меліоративний вилов бичка

У Азовському морі в районі Бердянська (Запорізька обл.) для недопущення замору бичка проводять його меліоративний вилов.

Як повідомили УНІАН у відділі іхтіології підприємства "Азовдержрибохорона", упродовж минулого тижня до вилову риби було залучено 12 рибовідловних підприємств, які за 4 дні провели меліоративний вилов, виловлено в цілому 840 тон бичка.

"Ці превентивні заходи дозволили не допустити замор бичка, який був більш, ніж можливий, враховуючи погодні умови, що привели до різкого зниження рівня кисню у воді, - повідомили в "Азовдержрибохороні".

Як повідомляв УНІАН, меліоративний вилов бичка в районі Бердянська почали риболовецькі суда на початку липня, після того як 5 липня в районі с. Куликовське загинуло 1,2 тони риби.