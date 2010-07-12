Херсонщина та Гурійський край Грузії співпрацюватимуть

12:23, 12 липня 2010
Агро
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У сільськогосподарській сфері

Херсонська облдержадміністрація і керівництво Гурійського краю (Грузія) мають намір підписати договір про співпрацю у сільськогосподарській сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської ОДА з посиланням на домовленості, досягнуті під час зустрічі заступника голови обладміністрації Олександра ГОНТАРЯ, представника міністерства сільського господарства Гурійського краю Костянтина Урушадзе і директора компанії "Агробінесцентр" (Ланчхуті) Гела ЗОИДЗЕ.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі сторони висловили зацікавленість у реалізації спільних проектів у сфері сільськогосподарського виробництва, зокрема, в організації постачань з Грузії продуктів харчування (чай, концентрати соків, вино), а з Херсонської області - зерна.

Під час зустрічі також обговорювали можливість розміщення на потужностях колишнього приладобудівного заводу "Сокіл" (Нова Каховка) замовлень з виготовлення дослідного зразка сушарного устаткування для переробки чаю в домашніх умовах. У разі успішного тестування зразка передбачають його серійне виробництво.

Також сторони обговорили можливість створення спільного підприємства на потужностях цього заводу, яке спеціалізуватиметься на виробництві тепличного устаткування.

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