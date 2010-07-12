«Львівська пивоварня» та «Славутич» переходять на єдину акцію

ВАТ "ПБК "Славутич" і ВАТ "Львівська пивоварня", що входять у "Славутич", Carlsberg Group, почали процес переходу на єдину акцію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, таке рішення було прийняте на зборах акціонерів підприємств, які відбулися 25 червня у Запоріжжі і 29 червня у Львові. У зборах, які проходили в Запоріжжі, взяло участь 25 акціонерів, які володіють 93,8% акцій компанії, і стільки ж осіб, які володіють сумарно 99,63%, взяли участь у зборах, які проходили у Львові.

Обмін акцій проводитиметься у співвідношенні 1 акція ВАТ "Львівська пивоварня", номінальною вартістю 50 грн., на 50 акцій ВАТ "ПБК "Славутич", номінальною вартістю 1 грн. Для акціонерів, які не голосували або проголосували за зміни і подали заявку про викуп акцій, що належать їм, встановлена ціна викупу: 150 грн. за одну акцію ВАТ "Львівська пивоварня" і 2,10 грн. за одну акцію ВАТ "ПБК "Славутич".

Зазначають, що прийняте рішення є логічним завершенням процесу консолідації активів Carlsberg Group в Україні і повністю відповідає загальноприйнятим європейським практикам ведення бізнесу, оскільки фактично обидвома компаніями вже давно керували як єдиним цілим. Таким чином, у результаті угоди буде юридично закріплена структура управління, що склалася за роки роботи, а бізнес-процеси і топ-менеджмент компанії не зміняться.

"Перехід на єдину акцію - це важливий крок, який сприяє збільшенню прозорості і зрозумілості нашого бізнесу для інвесторів і фінансових аналітиків, що у свою чергу, приведе до збільшення капіталізації компанії. Упевнений, що процес пройде добре і з дотриманням інтересів усіх акціонерів", - наголосив генеральний директор ВАТ "ПБК "Славутич" і ВАТ "Львівська пивоварня" Петро ЧЕРНИШОВ.

Довідка УНІАН. Власником компанії "Славутич" є Carlsberg Group. Carlsberg - найбільша в Північній і Східній Європі і четверта у світі пивоварна група. Компанія володіє портфелем з 500 пивних і значної кількості брендів безалкогольних напоїв.

До складу групи Carlsberg в Україні входять: ВАТ ПБК "Славутич" у місті Запоріжжя, Київський пивоварний завод "Славутич" і ВАТ "Львівська пивоварня". В Україні компанія представляє наступні бренди: "Славутич", "Львівське" "Tuborg", "Балтика", "Carlsberg", "Holsten", "Corona", "Арсенал", "Хмільне", "Квас Тарас", холодний чай "ТоpTea".