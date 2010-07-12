Житомирські аграрії почали збір ранніх зернових культур.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житоимирской облдержадміністрації.

Повідомляють, що перші гектари озимої пшениці, гороху і ячменю вже обмолочено в господарствах Андрушівського та Ружинського районів області.

Також до обмолоту узялися сільськогосподарські підприємства Бердичівського, Овруцького та Червоноармійського районів.

У регіоні очікують зібрати 1 млн. тон зерна, у тому числі 340 тис. т. пшениці, що дасть можливість забезпечити потребу області в насінні, продовольчому і фуражному зерні.

У виробництві зерна 34% або 340 тис. тон складе фуражне зерно кукурудзи.

Також планують зібрати 64 тис. тон сої, 27 тис. тон насіння рапсу і 24 тис. тон соняшнику.

У цілому, у Житомирській області посівні площі під урожай 2010 року збільшено майже на 9% - до 433 тис. га.