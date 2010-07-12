На Житомирщині поголів’я ВРХ збільшилося

У Житомирській області в першому півріччі цього року поголів'я ВРХ зросло на 17% - до 281,7 тис. голів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Зазначають, що поголів’я корів в області збільшилося на 1,9% проти торішнього показника - до 150,8 тис. голів.

У сільгосппідприємствах регіону поголів'я ВРХ збільшилося на 5,5 тис. голів (6%), у тому числі корів - на 400 голів (1,1%).