Виробники прогнозують ріст цін на пиво

Виробники прогнозують зростання цін на пиво при підвищенні митних зборів на хміль. Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії "Оболонь", одного з провідних виробників пива і безалкогольних напоїв, з посиланням на начальника відділу імпорту ЗАТ "Оболонь" Аллу ГУЛЕВАТУ, підвищення митної ставки однозначно призведе до зростання собівартості виробництва пива.

"У 2009 році був високий урожай хмелю і, як результат, досить низькі ціни. Наприклад, при купівлі екстракту хмелю по 25 євро за кг альфа-кислоти мито складає 2,5 євро. Відповідно до законопроекту (№ 6683 "Про внесення змін до закону "Про Митний тариф" - УНІАН), ми повинні будемо заплатити 12 євро, тобто в 4,8 раза більше", - розповіла А.ГУЛЕВАТА. Те ж стосується гранульованого хмелю: зараз він коштує 50-70 євро за кг альфа- кислоти (ставка мита близько 10 євро), тоді як після ухвалення закону ставки виростуть до 20 євро, тобто у 2 рази.

Експерт підкреслила, що пивовари будуть вимушені платити навіть більше, адже через зростання мита істотно виросте розмір виплачуваного ними ПДВ. "Розрахунок такий: береться ціна продукту з хмелю, плюс мито, плюс транспортні витрати, і вже з цієї суми платиться ПДВ", - пояснила вона. За словами А. ГУЛЕВАТОЇ, пояснення авторів законопроекту про підтримку вітчизняного хмелярства в цьому випадку недоречні: "В Україні екстракт хмелю взагалі не виробляють, отже у нас немає іншого вибору, окрім як завозити його з-за кордону. Щодо вітчизняного гранульованого хмелю, то його якість далеко не завжди нас влаштовує", - наголосила експерт.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований законопроект №6683 "Про внесення змін до закону "Про Митний тариф" (у частині встановлення додаткових одиниць виміру і уточнення ставок мит на хмелепродукти) ", який пропонує враховувати при розрахунку ввізного мита на хміль вміст альфа-кислоти.

Законопроект пропонує залишити без змін ставки мит за фізичну вагу хмелепродуктів (20% від митної вартості - для шишок хмелю і 10% - для соків і екстрактів з хмелю), проте, встановити додаткові одиниці виміру і ввести мінімальні ставки мита за кілограм альфа-кислот та ізо-альфа-кислот. Мінімальне мито на ввезення гранул хмелю складатиме 20 євро, а екстракту - 12 євро за кг альфа-кислоти.