Россільгоспнагляд дозволив ввезення м’яса в РФ

Федеральна служба ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) опублікувала список українських підприємств, які отримали з 1 липня 2010 р. право на постачання готових м'ясних і необроблених продуктів з птиці в Російську Федерацію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, дозвіл на імпорт продукції в РФ отримали ТОВ "Елітекс" (м.Донецк) ТОВ "Птахофабрика "Снятинська Нова" (Івано-Франківська обл.) і ЗАТ "Миронівська птахофабрика" (м. Канів).