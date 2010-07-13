Виробництво безалкогольних напоїв у Вінницькій області впало

У січні-червні 2010 року виробництво безалкогольних напоїв підприємствами Вінницької області скоротилося на 25,46%, або 1,963 тис. дав, порівняно з січнем-червнем 2009 року - до 5,747 млн. дав.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької обласної державної адміністрації.

Скорочення виробництва безалкогольних напоїв в січні-червні 2010 р. відбулося через зменшення складських запасів у виробників.

Зокрема, у червні 2010 р. порівняно з травнем скорочення виробництва склало 21,14%, або 0,234 млн. дав, - до 1,341 млн. дав., а порівняно з червнем 2009 року скорочення виробництва склало 13,09%, або 0,202 млн. дав.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області виробництвом безалкогольних напоїв займаються 6 підприємств.