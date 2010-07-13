Цукор можуть вилучити з режиму вільної торгівлі з Білоруссю

Міністерство аграрної політики України має намір ініціювати вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Білоруссю.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, відповідне рішення було прийняте на нараді щодо ситуації на ринку цукру.

"У серпні Мінагрополітики подасть на розгляд зацікавлених центральних органів влади проект рішення про вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Республікою Білорусь", - сказано у повідомленні.

Крім того, Мінагрополітики має намір домагатися включення членів Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор" до складу комісій з розгляду порушень при здійсненні імпорту в Україну цукру білого.