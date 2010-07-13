Цукор можуть вилучити з режиму вільної торгівлі з Білоруссю
13:44, 13 липня 2010Агро
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Ініціатива Мінагрополітики
Міністерство аграрної політики України має намір ініціювати вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Білоруссю.
Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, відповідне рішення було прийняте на нараді щодо ситуації на ринку цукру.
"У серпні Мінагрополітики подасть на розгляд зацікавлених центральних органів влади проект рішення про вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Республікою Білорусь", - сказано у повідомленні.
Крім того, Мінагрополітики має намір домагатися включення членів Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор" до складу комісій з розгляду порушень при здійсненні імпорту в Україну цукру білого.
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