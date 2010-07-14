Виверження вулкана в Ісландії завершилось
09:01, 14 липня 2010Агро
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Висновки вчених
Виверження вулкана Эйяфьядлаекюдль в Ісландії, яке створило величезні проблеми для європейського авіасполучення навесні, очевидно, завершилося.
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на заяву вчених.
Зараз із жерла вулкана вивергається вже не вулканічний попіл, а пара. “Не можна виключити можливості відновлення його активності, але цього разу вона, швидше за все, закінчилася», - повідомив співробітник Сейсмологічного інституту в Упсалі Рейнір БЕДВАРССОН.
Він також відзначив, що, як показують виміри шведських станцій, найближчий вулкан Катла, подальшого виверження якого так побоювалися, не показує ніяких ознак активності.
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