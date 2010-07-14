У Хмельницькій області хочуть ввести аукціони

Голова Хмельницького обласного територіального відділення АМКУ Віталій ОЛУЙКО пропонує проводити аукціони для надання молокопереробним підприємствам можливості купувати молоко у населення.

Про це кореспондентові УНІАН він повідомив під час інтерв'ю.

"Щоб поліпшити ситуацію в молокопереробній галузі, слід провести публічні аукціони. Територіальна община запрошує на торги охочі молокозаводи, яким пропонують стартову ціну для закупівлі молока від населення. У результаті ціна дійде до тієї економічно обгрунтованої позначки, за якої переробник зможе залишитися з прибутком. До того ж, укладають річний контракт між закупником і селянами, де чітко прописують умови договору", - сказав ОЛУЙКО.

Він переконаний, що таким шляхом відсікається будь-яка "нездорова" конкуренція і лобіювання з боку молочників.

Ще одна альтернатива, на його думку, - це заготівельні кооперативи.

"Для облаштування подібних закладів необхідно добра воля сільської ради і три людини, які відповідатимуть за збір і охолодження молока", - сказав глава відділення.