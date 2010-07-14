Спиртзаводи Вінниччини скоротили виробництво на 17%

У січні-червні 2010 року спиртові заводи Вінницької області виробили 1,604 млн. дал спирту, що на 16,85%, або на 0,325 млн. дал, менше, ніж у січні-червні 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької обласної державної адміністрації.

Спад виробництва спирту у січні-червні викликаний дефіцитом сировини.

У червні 2010 р. порівняно з травнем 2010 р. виробництво спирту підприємствами Вінницької області скоротилося на 25,45%, або на 106,3 тис. дал., - до 311,3 тис. дал., а порівняно з червнем 2009 року - на 33,62%, або 157 тис. дал.

Довідка УНІАН. Державне об'єднання "Поділляспирт" об'єднує 14 державних спиртових заводів Вінницької області. "Поділляспирт" входить до складу державного концерну спиртової і лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт".