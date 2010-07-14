Кабмін не буде регулювати ціни на сільгосппродукцію

Уряд в поточному році має намір відмовитися від державного втручання в ціноутворення на сільгосппродукцію.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ у коментарі газеті "Дело" (№114 від 14 липня).

За словами Б. КОЛЕСНИКОВА, треба збільшити ефективність субсидування підприємств сільгосппризначення з урахуванням зобов'язань перед Світовою організацією торгівлі.

"Ми вивчили світовий досвід, на сьогодні субсидується в основному сільськогосподарська інфраструктура для того, щоб інвестори не несли додаткових витрат на її створення. Крім того, бюджет компенсує створення основних фондів на селі", - сказав він.

Б. КОЛЕСНИКОВ наголосив на необхідності вжити заходи з недопущення на ринок низькоякісної тваринницької продукції. "Посилити контроль за ввезенням і використанням пестицидів. Поліпшити кредитно-фінансові механізми стимулювання лізингових операцій в аграрному секторі" - сказав він.

Віце-прем'єр-міністр також зазначив, що необхідно максимально зацікавити західних інвесторів, щоб налагодити виробництво сільгосптехніки на вітчизняних підприємствах.