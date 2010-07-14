Закупівельні ціни на молоко мають залежати від сезону

Голова Хмельницького відділення Антимонопольного комітету Віталій ОЛУЙКО пропонує диференціювати закупівельні ціни на молоко залежно від сезону.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

"Переробники називають несортове молоко від населення між собою "білою водою". Їм не важливо, сировина кисла чи яка у нього жирність, головне - товарний вид, тому що далі з нього виробляється сухе молоко. Автоматично заготівник демпінгує вартість молока для тих заводів, які хочуть випускати справжній сир або масло", - пояснив він.

У ситуації, що склалася, на думку В. ОЛУЙКА, цей ринок залишається абстрактним, "диким", без чітких правил гри. Голова Хмельницького відділення АМК пропонує два варіанти вирішення проблеми.

"Треба чітко розмежувати ціну молока за двома чинниками. Це сезонність, яка має істотний вплив на розмір закупівельних цін на молоко. У весняно-літній період треба вводити нижчі ціни ("літні ціни"), порівняно з осінньо-зимовим періодом ("зимові ціни"). Другий варіант - географічне розташування регіонів України. Слід передбачити введення диференційованих часових проміжків для "літніх цін" і "зимових цін" залежно від географічного розташування регіонів" - резюмував В. ОЛУЙКО.

Довідка УНІАН. Закупівельні ціни на молоко в середньому у Хмельницькій області сьогодні складають 1,40-1,60 грн. за літр.