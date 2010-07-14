У Києві через спеку відмінили сільськогосподарські ярмарки

Через спекотну погоду у столиці, яку очікують у найближчі вихідні дні і яка негативно впливає на стан здоров'я людей, а також на якість продуктів харчування, які швидко псуються (м'ясо і м'ясні вироби, ковбаси, свіжа риба і рибопродукти, молоко і молочна продукція і таке різне), Головне управління з питань торгівлі і побуту КМДА прийняло рішення про відміну ярмарків, запланованих на 17 липня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Прес-служба нагадує, що у суботу, 17 липня, ярмарки повинні були відбутися: у Дарницькому районі по вул. Руденка та в Подільському районі на пр. Правди, 5-11.