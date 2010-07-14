У Криму з аукціонів продадуть 45 земельних ділянок

В Автономній Республіці Крим сформовано перелік земельних ділянок, які будуть продані на аукціонах. До переліку увійшли 45 ділянок, розташовані за межами населених пунктів Бахчисарайського, Ленінського, Сакського і Сімферопольського районів, міст Армянськ і Феодосія, а також на території Великої Ялти загальною площею 1336 га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Сімферополі заявив голова Республіканського комітету АРК з земельних ресурсів Олександр ЧАБАНОВ.

За словами А.ЧАБАНОВА, після узгодження переліку земельних ділянок буде проведений тендер з визначення виконавця аукціону.

Крім того, уряд автономії затвердив Порядок продажу земельних ділянок з аукціонів.

Як відзначив заступник голови Ради міністрів АРК Георгій ПСАРЬОВ, для припинення хаотичного надання земельних ділянок урядом Криму "накладено мораторій на їх надання, якщо місце їх розташування не відповідає вимогам земельного законодавства, генеральним планам населених пунктів, схемі планування і забудови території автономії і не встановлена категорія земель". Тепер до затвердження Радою міністрів переліку земельних ділянок для продажу з аукціонів райдержадміністраціям заборонено приймати рішення про надання земельних ділянок.