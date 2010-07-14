Мінагрополітики створить Головну інспекцію держтехнагляду

Міністерство аграрної політики України пропонує створити Головну інспекцію державного технічного нагляду.

Відповідний проект постанови Кабінету міністрів “Питання Головної інспекції державного технічного нагляду” обнародуване на сайті Мінагрополітики.

Згідно з проектом постанови, Головна інспекція державного технічного нагляду (Главдержтехнагляд) є урядовим органом державного управління, що діє в системі Мінагрополітики і йому підпорядкований. Координацію діяльності інспекції здійснює міністр аграрної політики.

Основними завданнями Главдержтехнагляду є: контроль за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану або відремонтовану сільськогосподарську техніку; нагляд за дотриманням законодавства у сфері охорони праці, довкілля при експлуатації і технологічному обслуговуванні технічних засобів для агропромислового комплексу; контроль за сплатою податку з власників транспортних засобів; проведення експертної оцінки с/г техніки при її відчуженні на вторинному ринку; здійснення перевірок технічного стану та експлуатації машин; видача в установленому порядку висновків про технічний стан проданих або відремонтованих машин; проведення технічної експертизи та експертної оцінки технічних засобів, які стали непридатними внаслідок аварії або стихійного лиха, і видача відповідних документів про доцільність їх подальшої експлуатації тощо.

Главдержтехнагляд відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень встановлює порядок проведення державного технічного огляду машин, а також розробляє правила відомчої реєстрації і ведення обліку машин. Інспекція бере участь у розробці технічних регламентів і технічних умов, а також державних і галузевих стандартів, якими визначаються вимоги до показників якості, технологічності та безпеки машин; створює і забезпечує ведення уніфікованих автоматизованих електронно-облікових систем для здійснення відомчої реєстрації та обліку машин.

Згідно з проектом постанови, Главдержтехнагляд має право безперешкодного доступу в установленому законодавством порядку на підприємства всіх форм власності для проведення перевірок з питань, що входять до його компетенції. Може забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам нормативних документів або створює можливість виникнення аварії; видавати керівникам підприємств обов`язкові для виконання розпорядження про усунення виявлених порушень і недоліків; зупиняти машини для перевірки технічного стану в разі наявності ознак, які свідчать про їх технічну несправність.

Згідно з проектом постанови, Главдержтехнагляд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установах банків і реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, а також бланки встановленого зразка.