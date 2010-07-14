МінАП ще знизив прогноз урожаю зернових

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зернових у поточному році із 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА сьогодні на засіданні координаційної ради з аграрної політики при Кабінеті Міністрів.

«Очікується, щонайменше, 42 млн. тонн – це у вазі після доопрацювання», - сказав В.СЛАУТА.

Він відзначив, що такий прогноз складено на підставі останніх даних, одержаних з регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що МінАП знизило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Раніше міністерство прогнозувало врожай зерна в 2010 році в обсягу 46-48 млн. тонн.