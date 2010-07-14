Зниження урожаю не позначиться на ціні хліба

Чернігів. Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО вважає, що зменшення збору зернових в регіоні не повинно привести до підвищення цін на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

В.ХОМЕНКО підтвердив, що зернові на Чернігівщині постраждали від морозів, а в даний час страждають від спеки, і збільшенням посівів кукурудзи проблему не вирішити.

«Проте ми зможемо забезпечити себе і тваринництво тим зерном, урожай якого зберемо. Зменшиться частка, що йде на експорт, а на продовольчому зерні це не позначиться», – відзначив голова Чернігівською ОДА.

При цьому він підкреслив, що формування цін на хліб – питання не місцевого рівня. За його словами, уряд вживатиме всі заходи для того, щоби не допустити зростання вартості хліба.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми прогнозами, у Чернігівській області урожай зернових і зернобобових культур складе близько 1 млн. 850 тис. тонн зерна, тоді як минулого року в регіоні було зібрано понад 2 млн. тонн зернових.