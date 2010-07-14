Україна знизила прогноз експорту зерна

– Слаута

Київ. 14 липня. УНІАН. Україна в 2010-2011 маркетинговому році (МР, липень 2010 – червень 2011 рр.) може експортувати 18 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Думаю, мільйонів вісімнадцять ми експортуємо», – сказав він, додавши, що у зв`язку з погодними умовами і відставанням зі збором зернових експорт зерна з України вже затримався на місяць.

При цьому В.СЛАУТА відзначив, що зміниться структура експорту – зросте експорт кукурудзи і скоротиться експорт пшениці.

Також віце-прем`єр наголосив, що сьогодні на міжнародних ринках складається не дуже сприятлива ситуація щодо зерна, оскільки по деяких культурах спостерігається перевиробництво.

Щодо заборгованості з відшкодуванню ПДВ перед експортерами зерна В.СЛАУТА повідомив, що найближчим часом це питання вирішиться і механізм відшкодування ПДВ через випуск облігацій почне працювати.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня ц.р. міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Міністерство аграрної політики знизило прогноз експорту зерна в 2010-2011 МР до 21 млн. тонн. За його словами, прогноз знижено у зв`язку з великими залишками зерна в Україні, а також у Російській Федерації.

Він також повідомив, що в Україні на початок нового маркетингового року перехідні залишки зерна становлять близько 6 млн. тонн, а в Росії – близько 13 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Україна в 2009-2010 МР експортувала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МР – 24,5 млн. тонн.