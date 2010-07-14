Україна збільшила цього року посіви цукрового буряка

Цього року посіви цукрового буряку в Україні збільшено в 1,6 разу проти минулого року – до 503 тис. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА.

«За новими уточненими даними, посіви цукрового буряку цього року становлять 502,9 тис. га», - сказав він, відзначивши, що торік площа під цукровим буряком становила 322 тис. га.

«Ми оптимістично дивимося на стан посівів», - сказав В.СЛАУТА, додавши, що в поточному році приріст ваги кореню цукрового буряку вищий, ніж торік.

В.СЛАУТА уточнив, що із вказаної площі Україна зможе зібрати близько 16,6 млн. тонн цукрового буряку і з вказаного обсягу виробити 2,1-2,2 млн. тонн цукру.

Довідка УНІАН. У 2009 році цукровий буряк в Україні був посіяний на площі 330 тис. га. Урожай буряку склав 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряку врожаю 2009 року становило 1,267 млн. тонн. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюється в 2 млн. тонн.