У ряді областей України триває ліквідація наслідків повені

У ряді областей України триває ліквідація наслідків нещодавньої повені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в Івано-Франківській області на сьогодні залишаються частково підтопленими 4 житлових будинки переважно через наявність води у підвальних приміщеннях, 1 тис. 197 присадибних ділянок.

Відновлено 33 пошкоджених автомобільних мостів (залишається 3 зруйнованих та 5 пошкоджених), 2 водозабори (залишилось - 6), 6 каналізаційно-насосних станцій (залишилось - 2), 1 очисну споруду (залишилась - 1).

У Чернівецькій області паводкова ситуація стабілізувалася, в постраждалих від стихії районах відкачано воду з усіх житлових будинків, об`єктів народного господарства та господарських будівель.

Через високий рівень ґрунтових вод залишаються підтопленими 74 підвальні приміщення та 163 присадибних ділянки.

Відновлено 13 пошкоджених автомобільних мостів (залишилось 3 зруйнованих та 28 пошкоджених) та 91,6 км дорожнього покриття (залишилось - 63,29 км). У 6 населених пунктах Вижницького району продовжуються роботи з відновлення газопостачання.

На Львівщині залишаються частково підтопленими 11 підвальних приміщень. Залишається відновити 254 м пошкодженого дорожнього покриття автошляхів місцевого значення (відновлено 4611 м).

У Херсонські області підтопленими ще залишаються 22 приватних житлових будинки (відкачано воду з 48) та 47 присадибних ділянок (відведено воду з 73).

Заходи з ліквідації наслідків стихії продовжуються.