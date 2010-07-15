Сильні зливи та грози окупували Францію

Сильні зливи і грози окупували в середу на ближню до Атлантики частину Франції. Тимчасово затопленими були вулиці багатьох міст, включаючи Париж.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, розгул стихії призвів до загибелі однієї людини в департаменті Кот-д`Ор /центр країни/ - на неї впало дерево. У департаментах півночі і заходу Франції, як повідомили рятувальні служби, "постраждало багато громадян". У департаменті Ардені /північна частина країни/ три жінки отримали травми в результаті падіння дерева на їх намет. Стан однієї з них - важкий.

У цьому ж департаменті швидкість вітру досягала 110 км/год. Це призвело до ушкодження ліній електропередач, унаслідок чого 20 тис. квартир залишилися без світла.

Потоки води викликали провали проїжджої частини на вулицях департаменту Нір, що змусило рятувальників здійснити евакуацію жителів довколишніх будинків. У районі міста Авен-сюр-Ельп був терміново евакуйований дитячий табір - рятувальники побоювалися, що він буде затоплений водою.

У Парижі потоки води тимчасово порушили роботу аеропорту "Руасі". Частину рейсів довелося перескерувати в інші міста. Сильно ускладнена і робота ліній приміських потягів.

Нині негода перемістилася на схід країни, де зливи і грози продовжаться і в четвер. Підвищений /помаранчевий/ рівень тривоги оголошено у 20 департаментах. У ряді міст у день національного свята - Дня узяття Бастилії - були скасовані святкові фейєрверки, зокрема в таких великих як Ліль, Діжон та Клермон-Феран.