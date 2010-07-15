У Вінницькій області збільшили випуск шоколадних виробів

У січні-червні 2010 року виробництво шоколадних виробів підприємствами Вінницької області збільшилося у 2 рази або на 6,845 тис. тон порівняно з січнем-червнем 2009 року, - до 13,094 тис. тон.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької облдержадміністрації.

Збільшення виробництва шоколадних виробів у січні-червні 2010 року відбулося завдяки розширенню асортименту продукції, яку виробляють підприємства Вінницької області, і зростанню попиту на неї.

Зокрема, у червні порівняно з травнем виробництво шоколадних виробів скоротилося на 13,3% або 0,248 тис. тон - до 1,616 тис. тон, а порівняно з червнем минулого року зросло у 2,3 разу або на 0,914 тис. тон.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками кондитерських виробів у Вінницькій області є Вінницька кондитерська фабрика, яка входить до корпорації Roshen, та "Вінницька цукерочка".