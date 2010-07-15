ЄБРР надав «Миронівському хлібопродукту» кредит
11:44, 15 липня 2010Агро
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На 50 млн.дол. США
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав компанії "Миронівський хлібопродукт" кредит у сумі 50 млн. дол. США.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК на прес-конференції у четвер.
"Учора ми підписали договір про надання "Миронівському хлібопродукту" кредит на 50 млн. дол"., - сказав А.КУУСВЕК.
За його словами, частина коштів буде використана для поповнення оборотного капіталу підприємства, ще частина буде спрямована на підвищення його енергоефективності.
При цьому в ЄБРР пообіцяли оприлюднити деталі угоди пізніше.
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