ЄБРР надав «Миронівському хлібопродукту» кредит

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав компанії "Миронівський хлібопродукт" кредит у сумі 50 млн. дол. США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК на прес-конференції у четвер.

"Учора ми підписали договір про надання "Миронівському хлібопродукту" кредит на 50 млн. дол"., - сказав А.КУУСВЕК.

За його словами, частина коштів буде використана для поповнення оборотного капіталу підприємства, ще частина буде спрямована на підвищення його енергоефективності.

При цьому в ЄБРР пообіцяли оприлюднити деталі угоди пізніше.