Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 14.07.10)

Пшениця.

Ціни на пшеницю продовжують упевнено триматися вище за позначку $5 за бушель ($183,62 за тону). Аномальні погодні умови, що зберігаються на євразійському континенті, украй згубно впливають на перспективи урожаю зернових у таких провідних країнах-виробниках сільгоспкультур як Росія, Україна, Франція та ін. Через спеку і відсутність опадів Міністерства Сільського Господарства цих держав вимушені переглядати у менший бік прогнози урожаю на поточний рік. Так, наприклад, у російському відомстві чекають, що в країні буде зібрано близько 55 млн. т. пшениці, що на 2 млн. менше від раніше озвучених прогнозів МСГ. Багато експертів говорять, що і нинішня цифра може бути надалі скоректована, оскільки погодні умови не покращуються, і все більше російських регіонів вводять режим надзвичайної ситуації. До прикладу, американське міністерство Сільського Господарства у своєму липневому звіті знизило прогноз з виробництва пшениці в РФ до 53 млн. тон. При цьому, на думку США, експорт російського зерна цього року скоротиться до 15 млн. тон. Та все ж, незважаючи на несприятливу ситуацію, що зберігається, з урожаєм зерна в Європі, у найближчі тиждень ціни на пшеницю повинні стабілізуватися поблизу поточних рівнів, оскільки найбільш ймовірні негативні сценарії вже враховані трейдерами в котируваннях.

Кукурудза.

На відміну від пшениці, кукурудзі не вдалося на цього тижня утримати завойовані раніше цінові рівні, у результаті липневі контракти вже торгуються нижче за позначку $3,7 за бушель ($145,67 за тону). Причиною зниження цін став звіт МСГ США, у якому відомство дало високу оцінку якості нинішнім посівам кукурудзи. При цьому найближчими днями котирування цього зерна також повинні стабілізуватися в районі поточних позначок $3,5 -$3,7 за бушель.

Свинина.

Помірно негативну динаміку демонструють ціни на пісну свинину. За останній тиждень вартість м'яса знизилися на 1,5% до рівня $0,779 за фунт ($1713,8 за тону). Спека і посуха у ряді ключових держав і, як наслідок, зростання цін на зерно, поступово починають чинити негативний ефект і на котирування м'яса. Зв'язок у цьому випадку такий: зростання цін за зерно, зокрема фураж, може призвести до дорожчання комбікормів, відповідно падатиме рентабельність тваринницької галузі. На фоні скорочення прибутків (або навіть появи збитків) фермери вимушені будуть скорочувати поголів'я худоби, тобто збільшувати забій, що в моменті призведе до різкого зростання пропозиції м'яса на ринку. Вірогідність подібного сценарію може продовжити чинити негативний вплив на динаміку цін на свинину.

Огляд надала ФК "Калита-Фінанс"