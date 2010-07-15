Україна збільшила виробництво азотних добрив на 3,8%

Підприємства хімічної промисловості України у січні-червні 2010 року збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 3,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, – до 1 млн. 188 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у червні виробництво азотних добрив в Україні зменшилося на 14,4% порівняно з травнем п.р., і на 1,9% порівняно з червнем 2009 р., і становило 162 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства хімічної промисловості України скоротили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 19,4% порівняно з 2008 роком – до 2,170 млн. тонн.