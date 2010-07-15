Залишки зерна в Україні становили 4,9 млн. тонн

В Україні на 1 липня 2010 р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 4,9 млн. тонн зерна, що на 33% менше, порівняно з 1 липня 2009 р. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Із зазначеного обсягу 2,4 млн. тонн пшениці, 1,1 млн. тонн ячменю, 0,7 млн. тонн кукурудзи і 0,4 млн. тонн жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 2,2 млн. тонн зерна, що на 25% менше минулого року, зокрема 0,8 млн. тонн пшениці, 0,7 млн. тонн ячменю, 0,4 млн. тонн кукурудзи і 0,1 млн. тонн жита. Зернозберігальні й зернопереробні підприємства мали в наявності 2,7 млн. тонн зерна (на 38% менше), зокрема, зернозберігальні – 1,6 млн. тонн (на 43% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 1 млн. тонн, що на 14% менше, ніж на 1 липня 2009 р. Із них в аграрних підприємствах – 0,3 млн. тонн (на 6% більше), а в підприємствах, які здійснюють його переробку й зберігання, – 0,7 млн. тонн (на 19% менше, ніж минулого року).