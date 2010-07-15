Спека негативно вплине на врожаї кукурудзи та соняшника

Спекотлива погода, яку очікують упродовж наступного тижня в Україні, буде несприятливою для формування урожаю кукурудзи і соняшнику, але сприятиме збору ранніх колосових.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Повідомляють, що на початку липня умови для росту і розвитку сільськогосподарських культур по території країни склалися неоднорідні.

У південній частині країни зі зменшенням кількості сильних дощів і зниженням відносної вологості повітря покращали умови для збору урожаю ранніх хлібів. Погодні умови сприяли поповненню запасів вологи в грунті і загальному поліпшенню стану пізніх сільгоспкультур. Проте, місцями відзначалося локальне вилягання посівів, механічні ушкодження градом і шквалами. На посівах ранніх колосових через попередній посушливий період присутня підвищена щуплість зерна (до 30%), місцями - пустоколосиця.

У східних і північно-східних областях України спостерігалася спекотлива погода з дощами. Дощі і щедрі роси дещо поліпшили умови вегетації пізніх культур, але стримували проведення збиральних робіт. В окремі дні в цій частині країни спостерігалися і суховійні явища.

За рахунок підвищеного теплозабезпечення фенологічний розвиток сільгоспкультур у східних і північно-східних областях проходить на 2 - 3 тижні раніше від середніх термінів.

Дещо покращали агрометеорологічні умови на території Луганської області, де припинився тривалий бездощовий період. Опади були украй нерівномірними, в окремих районах були сильні зливи з градом. Разом з цим, у деяких районах області сума опадів була зовсім незначною. Проте, на більшості площ області запаси вологи під кукурудзою і соняшником збільшилися. У північних районах Луганської області, у результаті несприятливих умов попереднього періоду, посіви ярового ячменю проріджені, слабо раскущені, колос утворився лише на 50% площ.

У північних і північно-західних областях у результаті надлишкової кількості опадів (червень-перша декада липня) на багатьох полях спостерігалося перезволоження грунту, локальне вилягання ранніх хлібів, інтенсивний розвиток грибкових захворювань.

У західних областях, як і в попередній період погодні умови були надзвичайно несприятливими для дозрівання озимої і ранньої ярини, зернових і зернобобових культур, а також вегетації середньостиглих і пізніх сільгоспкультур. У результаті сильних дощів і перезволоження грунту на сільськогосподарських угіддях спостерігалося вилягання посівів (на площах від 10 до 50%), вимокання рослин у результаті застоїв води, місцями посіви знищені повністю. Комплекс несприятливих умов упродовж червня - першої декади липня зумовив на багатьох полях цього регіону почорніння зерна колосових і зернобобових, погіршення якості зерна.

Зазначали активне поширення фітофторозу та інших грибкових захворювань рослин на картоплі і томатах, що привело до зниження їх якості, а місцями і до втрати урожаю, спостерігалося загнивання бульб картоплі у грунті.

У центральних областях України висока відносна вологість повітря і часті інтенсивні роси були несприятливі для початку жнив. У районах, де випала надлишкова кількість опадів, склалися умови для "стікання" і погіршення якості зерна ранніх хлібів, які знаходилися у фазах воскової і повної стиглості.

Одночасно поповнення влагозапасів грунту (хоч і нерівномірне) було сприятливим для пізніх культур, зазначили у Гідрометцентрі.