За прогнозами експорт олії становитиме понад 2,4 млн.тон

Україна в поточному маркетинговому сезоні експортує понад 2,4 млн. тон соняшникової олії, що є рекордним показником. Такий прогноз опублікувало ІА "АПК-Інформ".

Зазначають, що за 10 місяців 2009-2010 МР на зовнішні ринки було відвантажено 2,2 млн. тон цієї продукції проти 1,8 млн. тон за аналогічний період 2008-2009 МР і 2,1 млн. тон за увесь попередній сезон.

Лідерами за обсягами закупівель української соняшникової олії у 2009-2010 МР є Індія (20% від загального об`єму постачань), Єгипет (15%), Нідерланди (7%), Алжір (6%), Іспанія (6%), Іран (6%) та Італія (5%). Примітною є поява в поточному сезоні у списку країн-імпортерів Китаю - з початку сезону у цю країну було експортовано понад 22 тис. тон української продукції.