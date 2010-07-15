У Харківській області цього року працюватимуть 6 цукрозаводів

Цього року в області працюватимуть 6 з 9 цукрових заводів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

"Усього в Харківській області налічується 9 цукрозаводів. Минулого року працювало 5 заводів, а цього року до них додасться Мурафський завод, роботу якого вдалося відновити. Крім того, очікується поява нового власника на Савинському цукрозаводі і якщо протягом двох тижнів це питання буде вирішено, то завод відновить свою роботу вже цього року", - сказав В. АЛЕКСЕЙЧУК.

Він також повідомив, що цього року виробничих потужностей вистачатиме, але за умови збільшення площі посівів і врожайності цукрового буряка в майбутньому необхідно буде відновлювати роботу інших цукрозаводів.

В. АЛЕКСЕЙЧУК також повідомив, що зараз ведуться пошуки інвесторів для вирішення цієї проблеми.