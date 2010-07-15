На Чернігівщині виробництво сільгосппродукції не змінилося

У Чернігівській області валове виробництво продукції сільського господарства за перше півріччя 2010 року забезпечене на рівні минулого року. Про це повідомила УНІАН прес-служба Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Усі категорії господарств реалізували на забій худоби і птиці на 4,2% більше, ніж в першому півріччі 2009 року. Також забезпечений приріст виробництва яєць від птиці усіх видів - на 3,3%, збільшений приріст поголів'я свиней - на 15,7%, овець та кіз - на 3,1%.

За підсумками 1-го півріччя 2010 року Чернігівська область зайняла шосте місце в країні за виробництвом валової продукції сільського господарства з розрахунку на одну особу.

Три перші місця займають, відповідно, Черкаська, Херсонська та Волинська області.

"Чернігівщина вже декілька років підряд стабільно присутня в десятці кращих областей України щодо валового виробництва продукції сільського господарства на душу населення" - зазначили в прес-службі Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської ОДА.