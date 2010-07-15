У Херсонській області запаси кормів менші від минулорічних

У Херсонській області, за даними на 1 липня, у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) було в наявності кормів усіх видів 176 тис. ц кормових одиниць, що на 20,8% менше, ніж на 1 липня 2009 року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, з розрахунку на одну умовну голову великої рогатої худоби є по 2,3 ц кормових одиниць кормів усіх видів.