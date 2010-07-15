На Херсонщині запаси зерна менші минулорічних

У Херсонській області, за даними на 1 липня, у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання і переробку зернових культур, було в наявності 233 тис. тон зерна, що на 10,4% менше, ніж на 1 липня 2009 року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, у тому числі пшениці було 138,3 тис. т (на 14,4% менше, ніж на 1 липня 2009 р.), кукурудзи - 21,2 тис. т, ячменю - 58,1 тис. т, жита - 0,2 тис. т.