Виробництво тракторів в Україні збільшилося у 5 разів

Виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні у січні-червні 2010 року збільшилося у 4,9 раза порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 1855 штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво сівалок в Україні у січні-червні збільшилося на 64,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 1252 штук, а борін дискових - у 1,9 разу, до 731 штуки.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, у 2009 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства скоротилося на 77,2% порівняно з 2008 роком - до 1443 штук. Виробництво сівалок в Україні у 2009 році скоротилося на 79,5% порівняно з 2008 роком - до 1582 штук, а борін дискових - на 83,2%, до 926 штук.