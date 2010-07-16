Запас зерна дозволить утримати ціни на хліб

Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК вважає, що наявність в сільгосппідприємствах області на 1 липня ц.р. 120 тис. тонн перехідних запасів зерна дозволить утримати в регіоні на колишньому рівні ціни на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер на обласному семінарі з питань підготовки до збору ріпаку і зернових культур.

С.РИЖУК уточнив, що йдеться про те зерно, яке є в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і тих підприємствах, які здійснюють зберігання і переробку зернових культур.

«У нас на Житомирщині минулого року був хороший урожай зернових і залишилася «про запас» якраз та оптимальна норма - 10-12% майбутнього валового збору, цей перехіднийй запас дуже важливий для ринкової економіки», - відзначив С.РИЖУК.

Він пообіцяв також, що ціна на хліб і хлібобулочні вироби в області найближчим часом не підвищуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми прогнозами, в Житомирській області урожай зернових і зернобобових культур цього року складе близько 1 млн. тонн, з них 850 тис. тонн – у сільгосппідприємствах, тоді як минулого року в регіоні було зібрано більше 1 млн. тонн зерна.