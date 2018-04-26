Як спека позначиться на врожаї...

Спекотна погода, яка очікується упродовж наступного тижня, буде несприятливою для формування урожаю кукурудзи та соняшнику, одночасно погодні умови сприятимуть збиранню ранніх колосових. Прогноз Гідрометеорологічного центру

На початку липня умови для росту і розвитку с/г культур на території країни складалися неоднорідні:

У південній частині країни із зменшенням кількості сильних дощів і зниженням відносної вологості повітря покращилися умови для збирання урожаю ранніх хлібів. Погодні умови сприяли поповненню запасів вологи в ґрунті та загальному покращенню стану пізніх с.-г. культур. Однак місцями відмічалося локальне полягання посівів, механічні пошкодження градом та шквалами. На посівах ранніх колосових через попередній засушливий період відмічалося підвищена щуплість зерна (до 30%), місцями - пустоколосиця.

У східних та північно-східних областях спостерігалася спекотна погода із дощами. Дощі та рясні роси дещо покращили умови вегетації пізніх культур, але стримували проведення збиральних робіт. В окремі дні у цій частині країни спостерігалися і суховійні явища.

За рахунок підвищеного теплозабезпечення фенологічний розвиток с.-г. культур у східних та північно-східних областях відбувається на 2 - 3 тижні раніше середніх строків.

Дещо покращилися агрометеорологічні умови на території Луганської області, де припинився тривалий бездощовий період. Опади були вкрай нерівномірними, в окремих районах відмічали сильні зливи з градом. Поряд з цим у деяких районах області сума опадів була зовсім незначною. Однак на більшості площ області запаси вологи під кукурудзою та соняшником збільшилися.

У північних районах Луганської області, внаслідок несприятливих умов попереднього періоду, посіви ярого ячменю зріджені, слабко розкущені, колос утворився лише на 50% площ.

У північних та північно-західних областях внаслідок надмірної кількості опадів (червень-перша декада липня) на багатьох полях спостерігалося перезволоження ґрунту, локальне полягання ранніх хлібів, інтенсивний розвиток грибкових захворювань.

У західних областях, як і в попередній період, погодні умови були надзвичайно несприятливими для дозрівання озимих і ранніх ярих зернових та зернобобових культур та вегетації середньостиглих та пізніх с.-г. культур. Внаслідок сильних дощів та перезволоження ґрунту на сільськогосподарських угіддях спостерігалося полягання посівів (на площах від 10 до 50%), вимокання рослин внаслідок застоїв води, місцями посіви знищено зовсім.

Комплекс несприятливих умов упродовж червня - першої декади липня обумовив на багатьох полях цього регіону почорніння зерна колосових та зернобобових, погіршення якості зерна.

Відмічалося активне розповсюдження фітофторозу на картоплі та томатах, інших грибкових захворювань рослин, що призводило до зниження їх якості, а подекуди і втрати урожаю, спостерігалося загнивання бульб картоплі у ґрунті.

У центральних областях висока відносна вологість повітря та часті інтенсивні роси були несприятливі для початку жнив. В районах, де випала надмірна кількість опадів, створювалися умови для «стікання» та погіршення якості зерна ранніх хлібів, які знаходилися у фазах воскової та повної стиглості.

Одночасно поповнення вологозапасів ґрунту (хоч і нерівномірне) було сприятливим для пізніх культур.

(УНІАН)