Аграрії Житомирщини ще не одержали кошти
13:38, 16 липня 2010Агро
0
На здешевлення кредитів
З початку поточного року сільгосппідприємства Житомирської області ще не одержали коштів на здешевлення кредитів за державними програмами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН вчора на семінарі в Чудновському районі (Житомирська обл.).
За його словами, "це значною мірою стримує роботи з підготовки господарств області до проведення збору врожаю, який вже початий в області, виникають проблеми з розрахунками з зарплати аграріям".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter