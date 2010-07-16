Аграрії Житомирщини ще не одержали кошти

З початку поточного року сільгосппідприємства Житомирської області ще не одержали коштів на здешевлення кредитів за державними програмами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН вчора на семінарі в Чудновському районі (Житомирська обл.).

За його словами, "це значною мірою стримує роботи з підготовки господарств області до проведення збору врожаю, який вже початий в області, виникають проблеми з розрахунками з зарплати аграріям".