Попит на продзерно цього року буде рости

Заступник голови Житомирської обласної держадміністрації Микола ДЕЙСАН прогнозує, що цього року попит на продовольче зерно буде рости.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер, 15 липня, на обласному семінарі з питань підготовки регіону до збору ріпаку і зернових культур.

Н.Дейсан уточнив, що "тільки в Полтавській області озима пшениця загинула на 82% засіяних площ, від стихії постраждали значні площі зернових культур в Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях".

«Цього року в Україні в цілому і в Житомирській області, зокрема, передбачається збільшення експорту зерна», - відзначив Н.Дейсан.