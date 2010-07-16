Попит на продзерно цього року буде рости
14:07, 16 липня 2010Агро
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Вважають у Житомирській ОДА
Заступник голови Житомирської обласної держадміністрації Микола ДЕЙСАН прогнозує, що цього року попит на продовольче зерно буде рости.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер, 15 липня, на обласному семінарі з питань підготовки регіону до збору ріпаку і зернових культур.
Н.Дейсан уточнив, що "тільки в Полтавській області озима пшениця загинула на 82% засіяних площ, від стихії постраждали значні площі зернових культур в Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях".
«Цього року в Україні в цілому і в Житомирській області, зокрема, передбачається збільшення експорту зерна», - відзначив Н.Дейсан.
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