Аграрії Вінниччини запровадили нову практику зберігання зерна

У Вінницькій області аграрії запровадили практику зберігання зерна у спеціальних поліетиленових мішках-зерносховищах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

За її словами, новітня технологія дозволяє консервувати зерно у спеціальних поліетиленових мішках-зерносховищах. Такі мішки-зерносховища вже використовуються на одному з підприємств області.

Керівник ТОВ "АМГ Миронівське" Іван КАТРУК, у свою чергу, розповів, що новація у сфері зберігання зерна є поліетиленовими трубчастими мішками завдовжки 60 метрів і місткістю 200 тонн. У мішки засипають зерно, кукурудзу, ячмінь, соняшник, сою і зберігають впродовж 2 років, причому на властивість зерна це не впливає. Попередньо зерно просушують, і за допомогою спеціальної техніки навантажують у поліетиленові місткості.

Мішки можуть лежати просто неба, особливих умов зберігання вони не потребують. У замкнутому середовищі, яким є поліетиленовий рукав, в умовах низького вмісту кисню припиняють свою активність живі організми, які потрапляють разом із зерновою масою. Отже, зерно тільки виграє в якості.

І.КАТРУК зазначив, що зберігання зерна протягом лише двох місяців дозволяє повернути витрати, які несе господарство при користуванні послугами елеваторів. Тільки за зберігання однієї тонни зерна в елеваторі, без урахування сушки, зважування, відвантаження тощо, виробник платить 18-20 грн.

Голова Вінницької обладміністрації Микола ДЖИГА, ознайомившись з таким способом зберігання зерна, зазначив, що таким чином можна виключити і посередників, і корупційні схеми, пов`язані із зберіганням зерна, і «товаровиробник може бути незалежним від елеваторів-монополістів».

Довідка УНІАН. Нова технологія запозичена з Аргентини, де третина вирощуваного зерна зберігається у спеціальних поліетиленових мішках-зерносховищах. Новий спосіб зберігання зерна перейняли також країни Північної Америки і Європи.